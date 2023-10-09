Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2 тысяч звонков за неделю

За неделю на горячую линию Службы помощи при ДТП поступило свыше 2,6 тысячи звонков. В региональном Минтрансе уточнили, что почти тысяча обратившихся оформили аварии в Центрах помощи при ДТП, а 257 человек — европротоколы.