Расчеты минометов «Нона-СВК» сорвали попытку наступления боевиков на Краснолиманском направлении

Военнослужащие расчета уникальной самоходной артиллерийской установки «Нона-СВК» артиллерийского подразделений Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку штурмовой группы украинских боевиков на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации.
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