Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Вы забыли про вшей: там сейчас ещё вши размножились во всех школах. После наложения санкций на наши инсектициды.И куда теперь пое...
  • Светлана Шушпанникова
    только  держись,только  держись,крепись  и  здоровья  ,с  этими  бля....ми  так  и надо,в  своей  стране  не  могут ,...Даже Лавров не вы...
  • Елена Волкова (Нарыжнева)
    Однажды Лавров уже сказал чётко и ясно:" Дебилы, б...ь!". Полно и ёмко, ни добавить, ни убавить!Даже Лавров не вы...

Расчеты минометов «Нона-СВК» сорвали попытку наступления боевиков на Краснолиманском направлении

Расчеты минометов «Нона-СВК» сорвали попытку наступления боевиков на Краснолиманском направлении

Военнослужащие расчета уникальной самоходной артиллерийской установки «Нона-СВК» артиллерийского подразделений Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку штурмовой группы украинских боевиков на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх