Любители историиПолитика«Коммунарка»: главные тайны самого кровавого расстрельного полигона Спецобъект «Коммунарка» наряду с Бутовским полигоном относится к самым страшным и самым святым местам на карте России.Вернуться к статье136НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVlad ИвановНазвание Коммунарка точно передаёт сущность строя созданного по лекалам маньяка Ульянова.VPValery PedanЭто вы ещё про Ленинскую техническую школу не читали...АлександрНа Бутовском полигоне вообще никого не расстреливали.Сдаётся мне,что и "Коммунаркв" из таких же фейков.Юрий ГарамовТебя бы , негодяя , туда за то , что оскверняешь память безвинно погибших. Садист такой же как и твой палач любимый.АлександрДурак ты зомбированный. Нет ни одного документа о расстрелах в Бутове.Сергей ЛепеховЛживый антисоветский высер.Юрий ГарамовВысер это ты когда родился через жопу. Вот таких фашистов как ты нужно было там уничтожать. Избавить людей нормальных от такой гнили.Сергей ЛепеховЛеонидДобрым был Иосиф Виссарионович, ох добрым...не выкорчевал до основания все либерал-пидорастическое племя предателей, оставил жизнь паскудным семенам антисоветчины...Ингерман Ланскаяупыря даже сами камуноиды прокляли и выкинули из сарая его предшественника-маньяка..... Русские прокляли этот поганый античеловеческий строй в 91-м, потому Никто и не вышел на защиту этого гос.образования - совокаАСАндрей СердюкПри каких делах фотография контрольных занятий по огневой подготовке??? ГДЕ МОГИЛЫ РАССТРЕЛЯННЫХ?Yeygeniy NossyrevПо ходу оппонент Грамов не уравновешен. Ему про статью, а он на личности. Реально злые чекисты на фото. Стоят расстреливают людей сами, а солдатам что стоят не далеко, не дают. Дали лопаты, наверное закапывать. Этому фото 100 лет. Учебные стрельбы комсостава. Нахрена им прицеливаться, чтобы попасть в человека. У всех глаз прикрыт. По версии говнометов, думаю расстреливали в глаз.Yeygeniy NossyrevНу прям история из ряда вон! Что за поганая привычка искать говно в своей истории. Французы до сих пор празднуют революцию, только переименовали в "День взятия Бастилии". И скольким дворянам на площадях головы отрубили? Дай бог памяти, гильотину задолбались точить. Америкосы вообще геноцид устроили, турки тоже армян миллионами вырезали и ни хрена не считают это геноцидом. Попробуй напиши подобное в Буржуинстве про свою страну такое, в раз баланду хлебать отправят. Была история. У всех и черные страницы и белые. Падения и триумфы. Херли ворошить. Изучать надо, знать и помнить. Эта статья похожа на одну из тысяч публикаций 90-х. Когда пытались очернить СССР, что бы и мысли не возникло вернуться к социализму, которого капиталисты ссут.Комментировать
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