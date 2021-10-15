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«Коммунарка»: главные тайны самого кровавого расстрельного полигона

«Коммунарка»: главные тайны самого кровавого расстрельного полигона

Спецобъект «Коммунарка» наряду с Бутовским полигоном относится к самым страшным и самым святым местам на карте России.

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Vlad Иванов
Название Коммунарка точно передаёт сущность строя созданного по лекалам маньяка Ульянова.
Valery Pedan
Это вы ещё про Ленинскую техническую школу не читали...
Александр
На Бутовском полигоне вообще никого не расстреливали.Сдаётся мне,что и "Коммунаркв" из таких же фейков.
Юрий Гарамов
Тебя бы , негодяя , туда за то , что оскверняешь память безвинно погибших. Садист такой же как и твой палач любимый.
Александр
Дурак ты зомбированный. Нет ни одного документа о расстрелах в Бутове.
Сергей Лепехов
Лживый антисоветский высер.
Юрий Гарамов
Высер это ты когда родился через жопу. Вот таких фашистов как ты нужно было там уничтожать. Избавить людей нормальных от такой гнили.
Сергей Лепехов
Леонид
Добрым был Иосиф Виссарионович, ох добрым...не выкорчевал до основания все либерал-пидорастическое племя предателей, оставил жизнь паскудным семенам антисоветчины...
Ингерман Ланская
упыря даже сами камуноиды прокляли и выкинули из сарая его предшественника-маньяка..... Русские прокляли этот поганый античеловеческий строй в 91-м, потому Никто и не вышел на защиту этого гос.образования - совока
Андрей Сердюк
При каких делах фотография контрольных занятий по огневой подготовке??? ГДЕ МОГИЛЫ РАССТРЕЛЯННЫХ?
Yeygeniy Nossyrev
По ходу оппонент Грамов не уравновешен. Ему про статью, а он на личности. Реально злые чекисты на фото. Стоят расстреливают людей сами, а солдатам что стоят не далеко, не дают. Дали лопаты, наверное закапывать. Этому фото 100 лет. Учебные стрельбы комсостава. Нахрена им прицеливаться, чтобы попасть в человека. У всех глаз прикрыт. По версии говнометов, думаю расстреливали в глаз.
Yeygeniy Nossyrev
Ну прям история из ряда вон! Что за поганая привычка искать говно в своей истории. Французы до сих пор празднуют революцию, только переименовали в "День взятия Бастилии". И скольким дворянам на площадях головы отрубили? Дай бог памяти, гильотину задолбались точить. Америкосы вообще геноцид устроили, турки тоже армян миллионами вырезали и ни хрена не считают это геноцидом. Попробуй напиши подобное в Буржуинстве про свою страну такое, в раз баланду хлебать отправят. Была история. У всех и черные страницы и белые. Падения и триумфы. Херли ворошить. Изучать надо, знать и помнить. Эта статья похожа на одну из тысяч публикаций 90-х. Когда пытались очернить СССР, что бы и мысли не возникло вернуться к социализму, которого капиталисты ссут.

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