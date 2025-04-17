Эксперты назвали лучшие органические вина России

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лучшими органическими винами России признаны напитки севастопольских виноделов: в категории белых вин лидером стал "Рислинг Оак органический" от торговой марки "Павел Швец", а в красных первенство у виноделен AYA и "Бельбек", сообщили РИА Новости в пресс-службе … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии