Эксперты назвали лучшие органические вина России

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лучшими органическими винами России признаны напитки севастопольских виноделов: в категории белых вин лидером стал "Рислинг Оак органический" от торговой марки "Павел Швец", а в красных первенство у виноделен AYA и "Бельбек", сообщили РИА Новости в пресс-службе … .