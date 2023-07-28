Выводы из фехтовального скандала

Елена Львовна

Последняя фраза :"в общем, не умеем мы простецов дрессировать... Не умеем..." очень о многом сказала. То что это хамская статья было понятно уже с первых абзацев. А уж концовка - поставила все точки над "и". Автор дрянь и негодяй (ка). Не зря в народе говорят - с такими "друганами и заботушками" и врагов не надо.