Страна и люди

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Выводы из фехтовального скандала

Вчера      произошло     вполне  себе  прецедентное    событие:   на  чемпионате    мира  по  фехтованию   украинская   саблистка   пани  Харлан   после    поединка     не  пожала  руку    сопернице  из  России -  Анне   Смирновой.

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Комментарии
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Елена Львовна
Последняя фраза :&quot;в общем, не умеем мы простецов дрессировать... Не умеем...&quot; очень о многом сказала. То что это хамская статья было понятно уже с первых абзацев. А уж концовка -  поставила все точки над &quot;и&quot;.  Автор дрянь и негодяй (ка). Не зря в народе говорят  -  с такими &quot;друганами и заботушками&quot; и врагов не надо.
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