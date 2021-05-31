Минский суд решит судьбу россиянки Софии Сапеги

МОЯ СТРАНАПолитикаМинский суд решит судьбу россиянки Софии Сапеги Минск, 30 мая. Суд над россиянкой Софией Сапегой состоится в Минске. Дальнейшую судьбу Сапеги будет решать белорусский суд.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛев ДобрыйЭта тёлка давно уже убежала из России, предателей надо судить, а не жалеть.Вальтер ЮпитерПусть сидит в тюрьме в Минске. Она много знает и её периодически придётся допрашивать по новым эпизодам её противоправной деятельности.Павел КВиновата - должна сидеть.Александр Григоровкакая она гражданка России ...у ней еще два гражданства ......пусть ее судит Белларусь ...где она напакостила а то мы всю шваль защищаем и тащим к себе на откорм ...а они потом нам же и гадятКомментировать
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