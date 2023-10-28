Генассамблея ООН приняла резолюцию о перемирии в Газе

Документ поддержали 120 стран, включая Россию.фото: un.org/И.Шнайдер --> Генассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Иорданией и ещё 40 странами, с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.
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