Премьер-министр Сирии сообщил, что установил контакт с боевиками

Контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли, заявил он 8 декабря по телефону телеканалу Al-Arabiya.