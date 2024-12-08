Премьер-министр Сирии сообщил, что установил контакт с боевиками

Контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли, заявил он 8 декабря по телефону телеканалу Al-Arabiya.
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