Саид, который всех провел. Адвокат каратистов Кадашевых и эксперт НТВ отбывал наказание за вымогательство в Карелии

Как бывшему студенту Петрозаводского университета, попавшемуся на вымогательстве, отсидевшему за это преступление в сегежской колонии, удалось изменить имя, получить высшее образование в годы нахождения в тюрьме, стать успешным российским адвокатом и экспертом федеральных телешоу, завести Телеграм и YouTube каналы.
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