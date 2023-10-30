Саид, который всех провел. Адвокат каратистов Кадашевых и эксперт НТВ отбывал наказание за вымогательство в Карелии

Как бывшему студенту Петрозаводского университета, попавшемуся на вымогательстве, отсидевшему за это преступление в сегежской колонии, удалось изменить имя, получить высшее образование в годы нахождения в тюрьме, стать успешным российским адвокатом и экспертом федеральных телешоу, завести Телеграм и YouTube каналы.