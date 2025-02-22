Власти США раскрыли детали проекта соглашения по экономическому партнерству с Украиной

Проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы, которые украинское правительство получит от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, предлагается направлять в специальный фонд для долгосрочного восстановления страны, сообщил глава Минфина США Скотт Бессент.