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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Номинантов на «Золотой мяч» назовут 8 сентября. Церемония вручения наград пройдет 26 октября

Номинанты на «Золотой мяч» будут объявлены 8 сентября. Ранее стало известно, что 70-я церемония вручения наград от France Football состоится 26 октября.

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