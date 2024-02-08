Поздравляем победителя

Поздравляем Самойленко Елену Владимировну и учащуюся Фалькович Алину с победой (2 место в секции) в 14 Республиканском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ с Всероссийским и международным участием!!! .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии