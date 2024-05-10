15 смс-фрагментов, в которых люди отжигают по полной программе

Когда в сообщениях слова обретают форму букв, вдруг просыпаются сарказм и ирония, согласитесь? Ведь в реальности не все осмелятся ответить остроумно и смешно, но стоит начать диалог в переписке, как смс-фрагменты превращаются в готовые мемы.
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