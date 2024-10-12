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Переулками Москвы. Петроверигский – без храма и без царя

Переулками Москвы. Петроверигский – без храма и без царя

Небольшой, но хорошо известный коренным москвичам Петроверигский переулок – один из немногих, который никогда никто и не подумал переименовать.

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