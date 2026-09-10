Президент «Славтэка» Петерман возглавил рейтинг богатейших кандидатов в думу ХМАО

Бизнесмен из Нижневартовска, президент корпорации «Славтэк» Александр Петерман, баллотирующийся в думу Ханты-Мансийского автономного округа, может стать самым богатым депутатом в парламенте нового созыва.
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