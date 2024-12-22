Счет на месяцы: ученые раскрыли, какая еда вызывает рак и уносит жизни

Исследователи выяснили, какая еда убивает человека, вызывая рак.Исследователи из Университета Монаша в Австралии установили: некоторые блюда увеличивают биологический возраст человека и провоцируют развитие рака.
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