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Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки по итогам прошлого года

Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки по итогам прошлого года

По итогам 2023 года Казахстан сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки.За прошлый год Россия продала водки на $59,7 миллиона, из которых почти половина объема в стоимостном выражении ($27,9 миллиона) пришлась на Казахстан.

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