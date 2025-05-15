Россию ждут новые санкции – спровоцируют ли они кризис в экономике Евгения КомароваОценивая, спровоцируют ли новые санкции кризис в экономике России, эксперты отметили некоторую ошибочность к традиционному отношению к новостям об ограничениях.
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