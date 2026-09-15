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Царьград

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Кайли Куоко ожидает второго ребенка и посещает Эмми-2026

Кайли Куоко ожидает второго ребенка и посещает Эмми-2026

Кайли Куоко и Том Пелфри посетили Эмми-2026, где Пелфри получил премию за сериал «Задание». Куоко, ожидающая второго ребёнка, была в нежно-розовом платье.

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