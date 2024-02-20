Предприятие по выпуску промышленного оборудования появится в Печатниках

Как сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов Москва в 2023 году предоставила инвесторам и застройщикам восемь земельных участков для возведения новых производств, торговых, деловых и других объектов на юго-востоке города.