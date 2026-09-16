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КХЛ. «Сибирь» — «Нефтехимик». Прямая трансляция матча, смотреть онлайн

КХЛ. «Сибирь» — «Нефтехимик». Прямая трансляция матча, смотреть онлайн

В понедельник, 14 сентября, минское «Динамо» в Тольятти сыграет с местной «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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