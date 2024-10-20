Палеонтологи выяснили, как трилобиты приобрели форму тапочка

В минувшие эры истории Земли на ней процветали совсем другие живые существа. Например, трилобиты — обширная и разнообразная группа членистоногих, не похожая на современные (пауков, насекомых и ракообразных).
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