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Кварацхелия: «Я бы снова проголосовал за Дембеле в номинации на «Золотой мяч»

Кварацхелия: «Я бы снова проголосовал за Дембеле в номинации на «Золотой мяч»

Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия считает, что его одноклубник Усман Дембеле достоин снова завоевать «Золотой мяч».

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