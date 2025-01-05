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Сдавшийся в плен украинец рассказал об инструкции «ликвидировать» мирное население

Сдавшийся в плен украинец рассказал об инструкции «ликвидировать» мирное население

Командование приказало служащим брать в плен, допрашивать и ликвидировать мирных жителей. О таких инструкциях рассказал сдавшийся в плен в Курской области Владимир Самороченко, его слова приводит РИА Новости.

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