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Суд арестовал 70 банковских счетов и 15 квартир по делу экс-полковника Долгих

Суд арестовал 70 банковских счетов и 15 квартир по делу экс-полковника Долгих

Суд наложил арест на денежные средства, размещенные на более чем 70 банковских счетах, связанных с уголовным делом в отношении бывшего замначальника управления строительства и расквартирования тыла главного командования внутренних войск МВД России Игоря Долгих.

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