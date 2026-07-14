Магнитное поле Земли Виктор Оськин Из чего образуется магнитное поле Земли Согласно существующей теории - Земля состоит из земной коры, мантии и ядра, которое предположительно состоит из магмы с железным сердечником.
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