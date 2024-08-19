Политика как он...
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Политика как она есть

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Доброволец из Америки с позывным «Бостон» применил навыки ВВС США для пользы РФ

Доброволец из Америки с позывным «Бостон» применил навыки ВВС США для пользы РФ

Оператор БПЛА из 137-й бригады ВС РФ с позывным «Бостон» рассказал, почему променял беспечную жизнь в США на полную опасностей войну на Донбассе, что он думает об американских политиках, нападении ВСУ на Курскую область и своих русских товарищах.

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