Доброволец из Америки с позывным «Бостон» применил навыки ВВС США для пользы РФ

Оператор БПЛА из 137-й бригады ВС РФ с позывным «Бостон» рассказал, почему променял беспечную жизнь в США на полную опасностей войну на Донбассе, что он думает об американских политиках, нападении ВСУ на Курскую область и своих русских товарищах.