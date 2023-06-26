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Жительницу Новосибирска задержала полиция за поджог гостиницы в Ленобласти

Жительницу Новосибирска задержала полиция за поджог гостиницы в Ленобласти

Сибирячку заподозрили в поджоге гостиницы на базе отдыха в Ленобласти. Жительницу Новосибирска задержали по подозрению в поджоге гостиницы на территории базы отдыха «Шишки на Лампушке» в поселке Раздолье Приозерского района Ленинградской области.

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