Жительницу Новосибирска задержала полиция за поджог гостиницы в Ленобласти

Сибирячку заподозрили в поджоге гостиницы на базе отдыха в Ленобласти. Жительницу Новосибирска задержали по подозрению в поджоге гостиницы на территории базы отдыха «Шишки на Лампушке» в поселке Раздолье Приозерского района Ленинградской области.