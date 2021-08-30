РОСБАЛТ

603 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    А вариант пинка под зад семье депутата не рассматривается вообще?Семье депутата, б...
  • валерий
    Создавая мононациональные поселения власти создают анклавы где верховодят различные групировки, которые своим соплем...Исламовед Сулейма...
  • вячеслав харченко
    Все верно, дикарей в средневековье.Талибы «отрубили»...

Число жертв коронавируса в мире превысило 4,5 млн человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 4,5 млн человек

Число летальных исходов, причиной которых стал коронавирус, превысило во всем мире 4,5 млн, сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основании данных федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх