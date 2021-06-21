Военнослужащие Черноморского флота оказывают помощь жителям Керчи

Мобильный отряд приступил к расчистке от завалов частных домовладений, хозяйственных построек в новом районе, который находился в зоне потопленияВоеннослужащие армейского корпуса Черноморского флота продолжают оказывать помощь жителям города Керчь.
Мобильный отряд приступил к расчистке от завалов частных домовладений, хозяйственных построек в новом районе, который находился в зоне потопленияВоеннослужащие армейского корпуса Черноморского флота продолжают оказывать помощь жителям города Керчь.
Свежие комментарии