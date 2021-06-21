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Военнослужащие Черноморского флота оказывают помощь жителям Керчи

Военнослужащие Черноморского флота оказывают помощь жителям Керчи

Мобильный отряд приступил к расчистке от завалов частных домовладений, хозяйственных построек в новом районе, который находился в зоне потопленияВоеннослужащие армейского корпуса Черноморского флота продолжают оказывать помощь жителям города Керчь.

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