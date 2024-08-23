ООН о сражающейся за Киев ЧВК из США: все военные должны защищать гражданских

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя публикации сражающейся за Киев американской ЧВК Forward Observation Group (FOG), заявил, что все военные должны защищать гражданское население и инфраструктуру.
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