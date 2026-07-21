Агент Адамова о контракте Дениса с «Зенитом» и сценарии Кругового: «Вопрос к Зырянову». Не хотелось, чтобы герой Суперкубка стал четвертым лишним

Денис Адамов стал одним из героев Суперкубка, отразив два пенальти в серии против «Спартака». И если до этого матча его воспринимали в лучшем случае как первого среди равных (ведь есть еще Евгений Латышонок, Богдан Москвичев и Даниил Одоевский), то теперь его позиции в основном составе стали заметно более весомыми.
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