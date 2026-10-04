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Татар-информ

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Международно признанные власти Йемена анонсировали наступление на хуситов

Международно признанные власти Йемена анонсировали наступление на хуситов

Председатель йеменского Руководящего президентского совета Ришад аль-Алими объявил о начале военной операции против шиитских повстанцев-хуситов, с 2014 года контролирующих большую часть Северного Йемена.

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