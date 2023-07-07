НАТО рвется открыть в Сирии «второй фронт»

США провоцируют Россию на Ближнем Востоке атаками истребителей и вылазками террористов Константин Ольшанский На фото: американский военный беспилотник MQ-9 во время полета.
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