«Зеленский просто врёт». Есть ли войска Северной Кореи в России?

Руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер заявил, что в Курской области размещены 10 тысяч военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики.
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