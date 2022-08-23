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На Урале ФСБ накрыла подпольную нарколабораторию и изъяла 11 кг мефедрона

На Урале ФСБ накрыла подпольную нарколабораторию и изъяла 11 кг мефедрона

«В ходе осмотра помещений оперативниками ФСБ обнаружено и изъято более 11 килограммов наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование и химические реактивы», — сообщила пресс-служба УФСБ по Свердловской области (цитата по «РИА Новости»).

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