На Урале ФСБ накрыла подпольную нарколабораторию и изъяла 11 кг мефедрона

«В ходе осмотра помещений оперативниками ФСБ обнаружено и изъято более 11 килограммов наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование и химические реактивы», — сообщила пресс-служба УФСБ по Свердловской области (цитата по «РИА Новости»).
«В ходе осмотра помещений оперативниками ФСБ обнаружено и изъято более 11 килограммов наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование и химические реактивы», — сообщила пресс-служба УФСБ по Свердловской области (цитата по «РИА Новости»).
Свежие комментарии