Апелляционный суд дал Марин Ле Пен надежду на президентство

Французский суд вынесет решение по апелляции лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к лету 2026 года, что может вернуть политику надежды принять участие в президентских выборах 2027 года.
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