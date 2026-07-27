Samsung поймали на приукрашивании нового флагмана: вырез камеры в реальности оказался гораздо больше, чем на рендерах Galaxy Z Fold8

Инсайдер показал, что вырез под фронтальную камеру на складном флагмане в рекламных изображениях заметно отличается от настоящегоИзвестный инсайдер Ice Universe обратил внимание на различия между официальными изображениями Samsung Galaxy Z Fold8 и реальным устройством.
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