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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вероника Степанова: «Нейтральный статус – не более чем билет. Если вам выдали билет в стрип‑клуб, это еще не значит, что вы им воспользуетесь»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова высказалась о получении лыжниками нейтрального статуса.

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