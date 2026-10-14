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Царьград

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Пульмонолог Авдеев: восемь миллионов человек в России не знают о своей астме

Пульмонолог Авдеев: восемь миллионов человек в России не знают о своей астме

Эксперт раскрыл, что около восьми миллионов пациентов в России даже не подозревают о том, что у них есть астма.

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