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«Хватит!» Дубцова пригрозила скандалом другу Киркорова

«Хватит!» Дубцова пригрозила скандалом другу Киркорова

Певица два года назад сделала пластическую операцию у Тимура Хайдарова. Ирина Дубцова Социальные сетиИрина Дубцова публично обратилась к хирургу, в клинике которого она два года назад удалила импланты из груди.

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