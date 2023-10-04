«Хватит!» Дубцова пригрозила скандалом другу Киркорова

Певица два года назад сделала пластическую операцию у Тимура Хайдарова. Ирина Дубцова Социальные сетиИрина Дубцова публично обратилась к хирургу, в клинике которого она два года назад удалила импланты из груди.
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