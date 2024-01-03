История о том, как я чуть не потерял кота

Что за дебил!!! Ясный пень, раз часто мочится, значит цистит. Лечится антибиотиками, как и у людей. Хирург то зачем? Вырезать мочевой? В интернете любую информацию можно найти при желании. На таких вот эти врачи и наживаются!!!

Халида Мендыбаева

Скорее всего, мочекаменная болезнь. затем и нужен был хирург. Кошки пьют редко. Мой кот вообще не пьёт! ест сырую курятину и думает, что так и надо. Иногда из шприца пою его сама водой. Вырывается, как-будто я его отравить хочу. От приступа этой болезни не смогли спасти знакомого боксёра 6-ти лет. Жаль, что непонятный конец...