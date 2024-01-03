Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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История о том, как я чуть не потерял кота

Коту стукнуло 6 лет. 29 октября 2017 года, в очередной раз отковыривая куски наполнителя из кошачьего лотка с пяток, я укоризненно сообщал Плюсу какой он бессердечный шерстяной гад.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Горе-врачи, раздраконили бедного кота, чуть не уморили, живодёры.
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19 час.
Венера Сайфутдинова
Что за дебил!!! Ясный пень, раз часто мочится, значит цистит. Лечится антибиотиками, как и у людей. Хирург то зачем? Вырезать мочевой? В интернете любую информацию можно найти при желании. На таких вот эти врачи и наживаются!!!
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10 час.
Халида Мендыбаева
Скорее всего, мочекаменная болезнь. затем и нужен был хирург. Кошки пьют редко. Мой кот вообще не пьёт! ест сырую курятину и думает, что так и надо. Иногда из  шприца пою его сама водой. Вырывается, как-будто я его отравить хочу. От приступа этой болезни не смогли спасти знакомого боксёра 6-ти лет.  Жаль, что непонятный конец...
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9 час.

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