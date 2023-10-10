Захарова: как же получилось, что никто в США ни слова не сказал заранее об эскалации на Ближнем Востоке?

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обратила внимание на крупный провал разведывательных служб США, не предупредивших о возможной эскалации палестино-израильского конфликта.
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