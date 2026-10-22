Зартия — сказочное место, полное интересных персонажей и красивыйших пейзажей. Путешествуя по этим волшебным местам, Варя, Маша, Алёнка, Алиса и Снежка посетили Болотное княжетсво и княжество Вечного праздника, познакомились с их правителями и обитателями и пережили множество интересных приключений.
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