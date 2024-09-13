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«Аленушка — типичная созависимая» Психиатры поставили диагноз культовым героям сказок. Через какие травмы они прошли?

«Аленушка — типичная созависимая» Психиатры поставили диагноз культовым героям сказок. Через какие травмы они прошли?

В сказках, как в волшебном зеркале, отражаются типичные деструктивные семейные сценарии, считают Геннадий Малейчук и Наталья Олифирович, кандидаты психологических наук, супервизоры, гештальт-терапевты с 25-летним опытом работы.

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