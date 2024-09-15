Российские военные уничтожили железнодорожный эшелон и ряд объектов ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили целый ряд объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в числе которых железнодорожный состав с западными вооружениями, склад ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ), места хранения и производства беспилотных дронов.
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