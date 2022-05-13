Деандре Эйтон и Бэм Адебайо – в Топ-5 моментов матчей плей-офф НБА 12 мая

Деандре Эйтон и Бэм Адебайо – в Топ-5 моментов матчей плей-офф НБА 12 мая

НБА представила подборку лучших моментов двух матчей плей-офф, которые состоялись 12 мая. Топ-5 возглавили Деандре Эйтон («Финикс») и Бэм Адебайо («Майами»).

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