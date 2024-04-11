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Пермский БК «Парма» завершил регулярный сезон Единой лиги ВТБ на пятой строчке таблицы

Пермский БК «Парма» завершил регулярный сезон Единой лиги ВТБ на пятой строчке таблицы

Баскетболисты закрепились на позиции благодаря победе над «Енисеем».Пермский баскетбольный клуб «Парма» завершил регулярный сезон Единой лиги ВТБ на пятой строчке таблицы благодаря победе над «Енисеем» на домашней площадке.

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