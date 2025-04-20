«Акт войны против русских»: американцы о провокации конгрессмена на Украине

Читатели социальной сети X (бывшая Twitter, недоступна в России) прокомментировали видео члена Палаты представителей США конгрессмена Брайан Фицпатрик (Brian Fitzpatrick), который приехал на Украину, и оказался рядом с линией боевого столкновения.
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