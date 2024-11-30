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Вильфанд рассказал, каким будет декабрь для россиян

Вильфанд рассказал, каким будет декабрь для россиян

В текущем году Северо-Западный федеральный округ ожидает значительное количество снежных осадков. Конкретно это касается западной части Сибири, юга и востока Красноярского края, республик Хакасия и Бурятия, а также Иркутской области, Чукотки и Магаданской области.

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